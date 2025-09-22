Путин делит украинскую землю между боевиками: ЦНС разоблачил колониальную политику Кремля

По информации ЦНС, оккупанты планируют передавать в собственность боевикам территории, захваченные российской армией и фактически отобранные у украинцев. В центре отмечают, что такая инициатива Кремля еще раз подчеркивает колониальный характер войны, которую ведет путинский режим.

"Российская война является сугубо колониальной, и обещание Путина выдать по два гектара нашей земли боевикам является прямым подтверждением этого", - говорится в заявлении.

ЦНС также напомнил, что ранее российская пропаганда распространяла фейки о якобы намерениях Киева "раздавать донбасские земли украинским солдатам". Сейчас же именно Кремль официально озвучивает планы по разделу украинской земли на "трофеи" для участников агрессии.

Разоблаченные намерения Путина в очередной раз подтверждают, что война России против Украины имеет не только военное, но и откровенно колониальное измерение - с целью захвата территорий и их дальнейшего использования для вознаграждения наемников и боевиков.