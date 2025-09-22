ua en ru
Путин делит украинскую землю между боевиками: ЦНС разоблачил колониальную политику Кремля

Понедельник 22 сентября 2025 00:26
UA EN RU
Путин делит украинскую землю между боевиками: ЦНС разоблачил колониальную политику Кремля Иллюстративное фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российский диктатор Владимир Путин пообещал боевикам по два гектара украинской земли за участие в войне, что свидетельствует о колониальном характере агрессии Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По информации ЦНС, оккупанты планируют передавать в собственность боевикам территории, захваченные российской армией и фактически отобранные у украинцев. В центре отмечают, что такая инициатива Кремля еще раз подчеркивает колониальный характер войны, которую ведет путинский режим.

"Российская война является сугубо колониальной, и обещание Путина выдать по два гектара нашей земли боевикам является прямым подтверждением этого", - говорится в заявлении.

ЦНС также напомнил, что ранее российская пропаганда распространяла фейки о якобы намерениях Киева "раздавать донбасские земли украинским солдатам". Сейчас же именно Кремль официально озвучивает планы по разделу украинской земли на "трофеи" для участников агрессии.

Разоблаченные намерения Путина в очередной раз подтверждают, что война России против Украины имеет не только военное, но и откровенно колониальное измерение - с целью захвата территорий и их дальнейшего использования для вознаграждения наемников и боевиков.

Напомним, враг активно пытается проникать в Купянск диверсионно-разведывательными группами из 2-5 человек. Для этого оккупанты маскируются под гражданских или используют местность, чтобы избежать идентификации.

Кроме того, оккупанты получили приказы от командиров расстреливать гражданских, в частности мужчин. Это подтверждают российские пленные.

Кстати, украинские защитники во время операции на Добропольском направлении смогли освободить от оккупантов семь населенных пунктов.

