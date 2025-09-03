UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Путін демонструє безкарність: Зеленський відреагував на атаку й анонсував саміти

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський анонсував ряд міжнародних зустрічей, які повинні посилити обороноздатність держави та посилити тиск на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"За ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків. Триває ліквідація пожеж. Це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, РФ продовжує цю агресію", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що саме про необхідність сильних заходів тиску йтиме мова з партнерами цими днями.

"Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США", - підкреслив президент України.

Удар РФ по Україні 3 вересня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 3 вересня, росіяни здійснили чергову комбіновану атаку проти України, використовуючи крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, "Калібри" та ударні безпілотники. Низка областей зазнали ударів.

Так, у Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 502 дрони та 24 ракети. Повітряна оборона знищила або подавила 451 повітряну ціль.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до України