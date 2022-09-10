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Путин делает ставку на энергетический шантаж, потому что Россия проигрывает на поле боя, - Блинкен

Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя и становится все более изолированной на мировой арене, глава Кремля Владимир Путин прибегает к более грубым инструментам, чтобы попытаться лишить Украину поддержки ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

По словам главы Госдепа, президент РФ использует энергию как оружие против Европы, увеличивая расходы семей, предприятий и целых государств.

"Путин делает ставку на то, что эти действия сломают волю стран поддерживать Украину. Он делает ставку на то, что сможет заставить другие страны подчиниться", - отметил Блинкен.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что Европа станет сильнее, если меньше будет зависеть от поставок энергоресурсов из России, и что США помогут странам ЕС, столкнувшимся с непомерными затратами на отопление.

Напомним, по словам канцлера Германии Олава Шольца, его страна, скорее всего, переживет зиму без кризиса даже если поставки российского газа прекратится.

Между тем Еврокомиссия планирует ограничение цен на энергоносители и сокращение спроса на электроэнергию в рамках своих предложений по борьбе с растущими ценами на энергоносители.

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