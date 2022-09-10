Путін робить ставку на енергетичний шантаж, бо Росія програє на полі бою, - Блінкен

Оскільки Росія не досягає своїх цілей на полі бою і стає все більш ізольованою на світовій арені, очільник Кремля Володимир Путін вдається до грубіших інструментів, щоб спробувати позбавити Україну підтримки ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.
За словами глави Держдепу, президент РФ використовує енергію як зброю проти Європи, збільшуючи витрати сімей, підприємств і цілих держав.
"Путін робить ставку на те, що ці дії зламають волю країн підтримувати Україну. Він робить ставку на те, що зможе змусити інші країни підкоритись", - зазначив Блінкен.
Водночас держсекретар наголосив, що Європа стане сильнішою, якщо менше залежатиме від постачання енергоресурсів з Росії, і що США допоможуть країнам ЄС, які зіткнулися з непомірними витратами на опалення.
Нагадаємо, за словами канцлера Німеччини Олава Шольца, його країна, швидше за все, переживе зиму без кризи, навіть якщо постачання російського газу припиниться.
Тим часом Єврокомісія планує обмеження цін на енергоносії і скорочення попиту на електроенергію в рамках своїх пропозицій по боротьбі зі зростаючими цінами на енергоносії.
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