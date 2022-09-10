Путін робить ставку на енергетичний шантаж, бо Росія програє на полі бою, - Блінкен

Оскільки Росія не досягає своїх цілей на полі бою і стає все більш ізольованою на світовій арені, очільник Кремля Володимир Путін вдається до грубіших інструментів, щоб спробувати позбавити Україну підтримки ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

За словами глави Держдепу, президент РФ використовує енергію як зброю проти Європи, збільшуючи витрати сімей, підприємств і цілих держав. "Путін робить ставку на те, що ці дії зламають волю країн підтримувати Україну. Він робить ставку на те, що зможе змусити інші країни підкоритись", - зазначив Блінкен. Водночас держсекретар наголосив, що Європа стане сильнішою, якщо менше залежатиме від постачання енергоресурсів з Росії, і що США допоможуть країнам ЄС, які зіткнулися з непомірними витратами на опалення.