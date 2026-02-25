UA

Путін дав ФСБ карт-бланш на "зачистку" Росії перед виборами, - СЗР

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Російський диктатор Володимир Путін офіційно доручив ФСБ забезпечити нібито "суверенітет" майбутніх виборів до "Держдуми". Він фактично надав силовикам повноваження для зачистки політичного поля та придушення будь-якого інакодумства.

Карт-бланш для силовиків

За інформацією розвідки, виступаючи на колегії ФСБ, російський диктатор закликав спецслужби посилити контроль за виборчим процесом, який має відбутися у вересні 2026 року.

За словами аналітиків, за терміном "захист суверенітету" ховається створення умов, за яких результат голосування буде визначений ще до його початку.

Путін наголосив на необхідності жорсткої координації ФСБ з іншими силовими структурами, зокрема з Міноборони та Росгвардією, для боротьби з внутрішніми загрозами.

"Силовий апарат отримав карт-бланш на придушення будь-якого інакодумства напередодні думських виборів", - зазначають у розвідці.

Пошук "внутрішніх ворогів"

Традиційно російське керівництво пов’язує будь-яку внутрішню нестабільність із зовнішнім впливом.

Під час промови Путін знову звинуватив Україну та Захід у спробах дестабілізації ситуації всередині РФ.

"Наратив "фортеця в облозі" доведений до логічного завершення - зовнішній ворог, внутрішній зрадник і вибори, які потрібно "захистити" - і насамперед від самих виборців", - підкреслюють у СЗР.

Крім політичного тиску, диктатор акцентував на кіберзагрозах та проблемах у сфері держоборонзамовлення, що прямо вказує на виснаження російської економіки через тривалу війну.

Тотальний контроль РФ

Нагадаємо, Кремль продовжує посилювати репресивну машину не лише всередині РФ, а й на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, у Донецьку окупанти фактично замінили журналістів силовиками, перетворивши медіапростір на інструмент прямої пропаганди під наглядом людей з автоматами.

Крім того, у Росії офіційно заборонили будь-які спроби оприлюднити правду про реальні втрати чи стан армії, що є частиною стратегії повної інформаційної ізоляції суспільства перед виборами.

Також Москва активно залучає до своєї ідеологічної машини молодь: на Луганщині дітей змушують брати участь у пропагандистських заходах, готуючи майбутній електорат до покірності режиму.

Експерти зазначають, що така тотальна зачистка пов'язана з тим, що попри всі зусилля Кремля, спроби внутрішнього спротиву все ще лякають російську верхівку, змушуючи її до ще жорсткіших кроків.

Російська ФедераціяПропагандист