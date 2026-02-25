Путін дав ФСБ карт-бланш на "зачистку" Росії перед виборами, - СЗР

Карт-бланш для силовиків

За інформацією розвідки, виступаючи на колегії ФСБ, російський диктатор закликав спецслужби посилити контроль за виборчим процесом, який має відбутися у вересні 2026 року.

За словами аналітиків, за терміном "захист суверенітету" ховається створення умов, за яких результат голосування буде визначений ще до його початку.

Путін наголосив на необхідності жорсткої координації ФСБ з іншими силовими структурами, зокрема з Міноборони та Росгвардією, для боротьби з внутрішніми загрозами.

"Силовий апарат отримав карт-бланш на придушення будь-якого інакодумства напередодні думських виборів", - зазначають у розвідці.

Пошук "внутрішніх ворогів"

Традиційно російське керівництво пов’язує будь-яку внутрішню нестабільність із зовнішнім впливом.

Під час промови Путін знову звинуватив Україну та Захід у спробах дестабілізації ситуації всередині РФ.

"Наратив "фортеця в облозі" доведений до логічного завершення - зовнішній ворог, внутрішній зрадник і вибори, які потрібно "захистити" - і насамперед від самих виборців", - підкреслюють у СЗР.

Крім політичного тиску, диктатор акцентував на кіберзагрозах та проблемах у сфері держоборонзамовлення, що прямо вказує на виснаження російської економіки через тривалу війну.