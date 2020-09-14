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Путин даст Лукашенко кредит на 1,5 млрд долларов

Автор: Максим Зайченко

Россия даст Беларуси государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов. Министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу".

Об этом 14 сентября в Сочи заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним", - заявил Путин.

По его словам, сейчас министры финансов обеих государств "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

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Он также заявил о важности взаимодействия РФ и Беларуси в оборонной сфере, в частности в работе оборонных предприятий, и в военной сфере.

Отметим, на встрече Лукашенко заявил, что ситуация в Беларуси - урок России и остальным постсоветским странам.

Кроме этого, Путин поддержал изменение конституции Беларуси. Он назвал инициативу Лукашенко "логичной, своевременной и целесообразной".

Также РБК-Украина писало, что перед встречей лидеров России и Беларуси оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что все договоры Путина и Лукашенко на сегодняшней встрече в Сочи будут пересмотрены, поскольку действующий президент Беларуси нелегитимный.

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