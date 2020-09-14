ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Путін дасть Лукашенко кредит на 1,5 млрд доларів

Автор: Максим Зайченко

Росія дасть Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів. Міністри фінансів обох країн "ведуть на цей рахунок роботу".

Про це 14 вересня в Сочі заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком.

"Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент державний кредит у 1,5 мільярда доларів, і ми це виконаємо", - заявив Путін.

За його словами, зараз міністри фінансів обох держав "ведуть на цей рахунок роботу на професійному рівні".

Популярні новини

Він також заявив про важливість взаємодії РФ і Білорусі в оборонній сфері, зокрема в роботі оборонних підприємств, і у військовій сфері.

Зазначимо, на зустрічі Лукашенко заявив, що ситуація в Білорусі - урок Росії та іншим пострадянським країнам.

Крім цього, Путін підтримав зміну конституції Білорусі. Він назвав ініціативу Лукашенко "логічною, своєчасною та доцільною".

Також РБК-Україна писало, що перед зустріччю лідерів Росії та Білорусі опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила, що всі договори Путіна і Лукашенка на сьогоднішній зустрічі в Сочі будуть переглянуті, оскільки чинний президент Білорусі нелегітимний.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир Путінкредит