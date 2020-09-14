Путін дасть Лукашенко кредит на 1,5 млрд доларів

Росія дасть Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів. Міністри фінансів обох країн "ведуть на цей рахунок роботу".

Про це 14 вересня в Сочі заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком.

"Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент державний кредит у 1,5 мільярда доларів, і ми це виконаємо", - заявив Путін.

За його словами, зараз міністри фінансів обох держав "ведуть на цей рахунок роботу на професійному рівні".

Він також заявив про важливість взаємодії РФ і Білорусі в оборонній сфері, зокрема в роботі оборонних підприємств, і у військовій сфері.

Зазначимо, на зустрічі Лукашенко заявив, що ситуація в Білорусі - урок Росії та іншим пострадянським країнам.

Крім цього, Путін підтримав зміну конституції Білорусі. Він назвав ініціативу Лукашенко "логічною, своєчасною та доцільною".

Також РБК-Україна писало, що перед зустріччю лідерів Росії та Білорусі опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила, що всі договори Путіна і Лукашенка на сьогоднішній зустрічі в Сочі будуть переглянуті, оскільки чинний президент Білорусі нелегітимний.