ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тихановская о встрече Путина с Лукашенко: все договоры будут пересмотрены

Вильнюс, Понедельник 14 сентября 2020 12:33
Тихановская о встрече Путина с Лукашенко: все договоры будут пересмотрены
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Украина

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прокомментировала сегодняшнюю встречу действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Она заявила, что все подписанные договоры пересмотрит новая власть.

Заявление Тихановской распространила ее пресс-служба в Telegram.

В частности, она обратилась к Путину с заявлением о том, что все договоренности с Лукашенко в Сочи не будут иметь законной силы.

"Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", - добавила Тихановская.

Напомним, сегодня в российском Сочи пройдет встреча Лукашенко и Путина. Известно, что на этих переговорах не планируется подписание документов.

Ранее Bloomberg писал об убежденности Путина в том, что оппозиции не удастся свергнуть Лукашенко, хотя он и озадачен масштабами протестов в Беларуси. Издание отмечает, что официальная Москва поддержит действующего президента Беларуси, несмотря на отсутствие доверия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСветлана Тихановская
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь