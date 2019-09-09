Путин дал указания главе "Газпрома" перед переговорами с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером перед трехсторонними газовыми переговорами в формате Украиной-ЕС-РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению, Миллер напомнил о том, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины.

При этом глава "Газпрома" заявил, что вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным. "Но все-таки первоочередной вопрос - будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту", - сказал он.

Миллер также заявил, что прямые поставки газа - "это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной".

По его словам, также является вопросом, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины.

В ответ на это Путин заявил, что "Газпром" должен будет платить за содержание этих мощностей. "Нужно содержать их, платить за это", - сказал он.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович сообщил о том, что трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза пройдут 19 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, украинская делегация встретилась в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем и согласовала позицию перед газовыми переговорами с Россией.