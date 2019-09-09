В России назвали возможную дату переговоров по газу с ЕС и Украиной

Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Переговоры по газу между ЕС, Россией и Украиной могут пройти 19 сентября

Трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе (Бельгия) с участием Украины, России и Европейского союза могут пройти 19 сентября. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что информацию о дате переговоров пока неофициально подтверждают в Европейской комиссии. В то же время российский "Интерфакс" утверждает, что стороны уже договорились по месту и дате проведения переговоров, и в ближайшее время будет официальное объявление о встрече.

Отметим, до этого предполагалось, что газовые переговоры могут пройти 16 сентября, однако сроки сдвинулись на более поздние сроки. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Напомним, 4 сентября состоялся телефонный разговор между новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, который занимается вопросами энергетического рынка. В разговоре Оржель отметил, что готов продолжить трехсторонние газовые переговоры в ближайшее время.

"Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце", - заявил Оржель.

Ранее также сообщалось, что Россия готова к газовым переговорам с Украиной и ЕС в сентябре.