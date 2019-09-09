Трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 сентября, - Еврокомиссия

Фото: Марош Шефчович (facebook.com/MarosSefcovic)

Переговоры по газу состоятся в Брюсселе

Трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза пройдут 19 сентября. Об этом в Twitter сообщил вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович.

В частности, Шефчович подтвердил информацию о том, что следующий раунд газовых переговоров пройдет 19 сентября.

"Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трехсторонних газовых переговоров. Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона", - отметил Шефчович.

Напомним, ранее сообщалось, что суточный объем импорта газа в Украине достиг нового исторического максимума. По данным "Оператора ГТС Украины", на сегодня ежесуточно импортируется 69,1 млн кубометров газа.

Кроме того, ранее стало известно, что объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достигли 18,7 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем за последние семь лет. По данным пресс-службы "Нафтогаза", компания продолжает закачивать по 78 млн кубометров в сутки.