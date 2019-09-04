Украина готова к трехсторонним газовым переговорам, - Оржель

Фото: Алексей Оржель (menr.gov.ua)

Трехсторонние газовые переговоры пройдут в сентябре

Украинская сторона готова к трехсторонним газовым переговорам, которые пройдут в сентябре в Брюсселе. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в разговоре с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что стороны подчеркнули, что сотрудничество в сфере энергетики должна оставаться одним из приоритетов отношений Украины и Евросоюза, а интеграция Украины в европейский энергорынок будет способствовать укреплению взаимной энергобезопасности.

Вместе с тем украинская сторона отметила готовность продолжить трехсторонние газовые переговоры в ближайшее время.

"Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце", - заявил Оржель.

Кроме того, стороны обсудили процесс анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" и необходимость его скорейшего завершения.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство готовится к будущим трехсторонним газовым переговорам с участием России и Евросоюза.

В середине августа "Укртрансгаз" заявил о готовности к прекращению транзита газа из России. Отметим, данный сценарий возможен, если стороны не договорятся о продлении транзитного контракта на следующий год.