Путін дав вказівки главі "Газпрому" перед переговорами з Україною

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів зустріч з главою "Газпрому" Олексієм Міллером перед тристоронніми газовими переговорами у форматі Україна-ЄС-РФ. Про це повідомляється на сайті Кремля.

Згідно з повідомленням, Міллер нагадав про те, що 31 грудня поточного року закінчується договір на транзит через територію України.

При цьому глава "Газпрому" заявив, що питання транзитного договору є надзвичайно важливим. "Але все-таки першочергове питання - чи буде Україна купуватиме російський газ за прямим контрактом", - сказав він.

Міллер також заявив, що прямі поставки газу - "це питання двосторонніх переговорів між Росією і Україною".

За його словами, також є питанням, які газотранспортні потужності з російської сторони "Газпром" повинен гарантувати для подачі газу в бік України.

У відповідь на це Путін заявив, що "Газпром" повинен буде платити за утримання цих потужностей. "Потрібно утримувати їх, платити за це", - сказав він.

Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії і європейський комісар з питань енергії Марош Шефчович повідомив про те, що тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу пройдуть 19 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, українська делегація зустрілася в Брюсселі з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем і погодила позицію перед газовими переговорами з Росією.