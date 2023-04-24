Путин или двойник? Буданов сказал, кто на самом деле ездил на оккупированные территории Украины

"Да, позавчера (интервью записано 19 апреля, - ред.) это (поездка Путина на оккупированные территории в Херсонской и Луганской областях - ред.) было, кажется", - сказал Буданов.

На вопрос, мог ли оккупированные территории ездить двойник, он ответил: "Это зависит от того, что вы хотите считать Путиным".

"В любом случае это был двойник. На этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал якобы на юг, как вы сказали, они вообще немного недоработали, потому что каждую его поездку есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать определенный самолет, военно-президентский борт. В этот раз они его забыли. Проколы бывают", - рассказал Буданов.

На уточняющий вопрос, все-таки двойник Путина посещал оккупированные территории, он сказал: "Да, посещал".

Напомним, 18 апреля российские пропагандисты отчитались о визите диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины. Сообщалось, что он побывал в Херсонской области и Луганской области.

Добавим, что до этого в марте российские пропагандисты также сообщали о "визите" Путина на оккупированные территории Украины. Тогда он побывал в захваченном Крыму на годовщину оккупации полуострова войсками РФ. А также ездил в Мариуполь.

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