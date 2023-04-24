ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин или двойник? Буданов сказал, кто на самом деле ездил на оккупированные территории Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 24 апреля 2023 10:34
Путин или двойник? Буданов сказал, кто на самом деле ездил на оккупированные территории Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Временно оккупированные украинские территории в Херсонской и Луганской областях посещал двойник российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Да, позавчера (интервью записано 19 апреля, - ред.) это (поездка Путина на оккупированные территории в Херсонской и Луганской областях - ред.) было, кажется", - сказал Буданов.

На вопрос, мог ли оккупированные территории ездить двойник, он ответил: "Это зависит от того, что вы хотите считать Путиным".

"В любом случае это был двойник. На этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал якобы на юг, как вы сказали, они вообще немного недоработали, потому что каждую его поездку есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать определенный самолет, военно-президентский борт. В этот раз они его забыли. Проколы бывают", - рассказал Буданов.

На уточняющий вопрос, все-таки двойник Путина посещал оккупированные территории, он сказал: "Да, посещал".

Напомним, 18 апреля российские пропагандисты отчитались о визите диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины. Сообщалось, что он побывал в Херсонской области и Луганской области.

Добавим, что до этого в марте российские пропагандисты также сообщали о "визите" Путина на оккупированные территории Украины. Тогда он побывал в захваченном Крыму на годовщину оккупации полуострова войсками РФ. А также ездил в Мариуполь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Главное управление разведки Кирилл Буданов
NEWS
Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили 60 атак, - Генштаб
Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили 60 атак, - Генштаб
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году