Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Путін не боїться НАТО: Трамп знову назвав Альянс "паперовим тигром"

За словами Трампа, його заклики допомогти в Ормузькій протоці були перевіркою для НАТО
Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін зовсім не боїться НАТО, оскільки Альянс є "паперовим тигром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в Білому домі для ведучої ABC News Рейчел Скотт.

Під час бесіди Трамп сказав, що "випробовує НАТО" в Ормузькій протоці. Він стверджує, що його заклики допомогти розблокувати протоку були лише перевіркою для Альянсу, і що насправді йому допомога не потрібна.

"Я сказав: "Я був би радий, якби ви взяли участь". А вони відповіли: "Ну ми не можемо сказати". Я сказав: "О, нічого страшного". Я навіть не намагався його (Альянс - ред.) умовити. Напевно, вони подумали: "Він жахливий продавець". Тому що я всього лише сказав: "Я був би радий, якби ви взяли участь"", - заявив президент США.

Далі він знову наголосив, що його заклики були лише експериментів і додав, що НАТО - це "паперовий тигр", у якого немає нічого і якого Путін не боїться.

"Я робив це як експеримент. Мені це було не потрібно, правда? Вони - паперовий тигр. Паперовий тигр. У них немає кораблів. У них нічого немає, і Путін їх абсолютно не боїться. Але я зробив це як експеримент", - резюмував глава Білого дому.

Трамп, НАТО і Ормузька протока

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає питання виходу США з НАТО. Причиною він назвав те, що Альянс не приєднався до операції Вашингтона проти Ірану.

Однак за даними CNN, у самому НАТО не відчувають "надмірного занепокоєння" на тлі таких загроз. Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон порадив Трампу менше говорити після таких заяв, щоб не підірвати НАТО і не створювати сумніву з приводу відданості США Альянсу.

До речі, постпред України при НАТО Альона Гетманчук вважає, що якщо США покинуть блок, то це надасть Києву більше можливостей для інтеграції в Альянс.

