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Путин атаковал "ядро трансатлантической безопасности", - глава Пентагона

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Вашингтон, Среда 30 марта 2022 18:03
Путин атаковал "ядро трансатлантической безопасности", - глава Пентагона Фото: Ллойд Остин (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вторжение Путина в Украину является нападением на принципы трансатлантической безопасности. Он так же поблагодарил Германию за содействие в усилении присутствия США в Европе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время своего вступительного слова перед встречей с Министром обороны Германии в Пентагоне Ллойд Остин заявил, что нападение на Украину является атакой на ядро трансатлантической безопасности.

"Вторжение Путина включает в себя не только нападение на Украину, но и нападение на принципы, лежащие в основе трансатлантической безопасности", - сказал глава Пентагона.

Остин поблагодарил Германию за сотрудничество с США по развертыванию сил в рамках усиления присутствия США в сфере безопасности в Европе.

"Вместе мы посылаем четкий сигнал, и этот сигнал заключается в том, что любой вызов нашей безопасности встретит твердый и единый ответ. И наша приверженность коллективной обороне НАТО непоколебима", - сказал Остин.

Отметим, что ранее министры обороны США и Украины обсудили поставки военной помощи.

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