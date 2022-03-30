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Путін атакував "ядро трансатлантичної безпеки", - глава Пентагону

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Вашингтон, Середа 30 березня 2022 18:03
Путін атакував "ядро трансатлантичної безпеки", - глава Пентагону Фото: Ллойд Остін (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вторгнення Путіна в Україну є нападом на принципи трансатлантичної безпеки. Він так само подякував Німеччині за сприяння в посиленні присутності США в Європі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час свого вступного слова перед зустріччю з Міністром оборони Німеччини в Пентагоні Ллойд Остін заявив, що напад на Україну є атакою на ядро трансатлантичної безпеки.

"Вторгнення Путіна включає в себе не тільки напад на Україну, а й напад на принципи, що лежать в основі трансатлантичної безпеки", - сказав глава Пентагону.

Остін подякував Німеччині за співпрацю з США щодо розгортання сил в рамках посилення присутності США у сфері безпеки в Європі.

"Разом ми надсилаємо чіткий сигнал, і цей сигнал полягає в тому, що будь-який виклик нашій безпеці зустріне тверду і єдину відповідь. І наша прихильність колективній обороні НАТО непохитна", - сказав Остін.

Відзначимо, що раніше міністри оборони США та України обговорили постачання військової допомоги.

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