Министры обороны США и Украины обсудили поставки военной помощи

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников 24 марта провели переговоры по телефону. Они обсудили поставки американской военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что министры обсудили продолжение поставок Украине американских вооружений на сумму 1 млрд долларов, о которой ранее объявил президент США Джо Байден. Глава Пентагона отметил, что украинские военные уже начали получать оружие, о котором на прошлой неделе объявил американский лидер. В ходе беседы Ллойд Остин подчеркнул решимость США продолжать поддержку Украины в войне с Россией.