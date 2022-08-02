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Не пустят в страну. Россия ввела санкции против британских журналистов и политиков

Фото: Россия ввела санкции против 39 британцев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия ввела санкции против 39 граждан Великобритании. Теперь британские политики и журналисты не смогут посещать РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В санкционный список попали политики, бизнесмены и журналисты, которые якобы способствуют "враждебному" курсу Лондона.

Список возглавляет бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон. Также ограничения введены в отношении лидера Лейбористской партии Кира Стрармера, члена Палаты лордов Джорджа Робертсона, главы Британо-украинской торговой палаты Бейта Томса, а также 12 журналистов газет Times, Guardian, Telegraph Sun, BBC и телеканалов ITV и Sky News.

Напомним, в июле Европейский союз снял санкции против России в отношении группы товаров и услуг для авиационной отрасли.

В то же время стало известно, что Российская Федерация в течение ближайших 20 лет не будет получать новых самолетов Boeing.

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