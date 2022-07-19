ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия в ближайшие 20 лет не получит новые самолеты Boeing, - прогноз

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 19 июля 2022 22:43
Россия в ближайшие 20 лет не получит новые самолеты Boeing, - прогноз Фото: Boeing не планирует поставлять самолеты в Россию (facebook com Boeing)
Автор: Илона Свиридова

Американская компания Boeing Co. смягчила ожидания в отношении спроса на коммерческие самолеты на ближайшие десятилетия из-за неопределенности поставок реактивных самолетов в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно долгосрочному прогнозу, Boeing до 2041 года поставит своим клиентам 41 170 новых самолетов. В то время как прошлогодние оценки составляли 43 610 самолетов до 2040 года.

Такой прогноз подчеркивает, что геополитические и экономические потрясения могут иметь долгосрочные последствия для аэрокосмической отрасли. По словам вице-президента Boeing по коммерческому маркетингу Даррена Халста, более низкие темпы мирового экономического роста приведут к снижению спроса на самолеты.

В то же время прогноз Boeing исключает любые будущие потенциальные поставки покупателям в России. В прошлом году ожидалось, что российским клиентам поставят более 1500 самолетов в течение следующих 20 лет.

"Это нецелевой рынок для нас", - уточнил Халст.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия держит в заложниках 400 лизинговых самолетов, в результате чего ущерб иностранных компаний оценивается в 10 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Boeing
NEWS
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ