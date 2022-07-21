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Евросоюз снял запрет на поставки России товаров для авиации

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Киев, Четверг 21 июля 2022 14:58
Евросоюз снял запрет на поставки России товаров для авиации Фото: Евросоюз снял запрет на поставки России товаров для авиации (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в рамках которого Брюссель снял запрет на поставки Москве группы товаров и услуг для авиационной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Кроме того, ЕС сделает исключения для сделок в сельскохозяйственной отрасли и по транспортировке нефти из России в третьи страны.

При этом в рамках нового пакета санкций Европейский союз запрещает торговлю золотом, в том числе ювелирными украшениями, а также расширит список контролируемых товаров, которые могут обеспечить военное и техническое развитие России.

Напомним, сегодня Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против России за военное вторжение в Украину.

Новый пакет санкций предусматривает эмбарго на импорт российского золота, ограничение против Сбербанка и расширение персональных санкций.

В частности, Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц из России.

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