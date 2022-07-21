Евросоюз снял запрет на поставки России товаров для авиации

Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в рамках которого Брюссель снял запрет на поставки Москве группы товаров и услуг для авиационной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Кроме того, ЕС сделает исключения для сделок в сельскохозяйственной отрасли и по транспортировке нефти из России в третьи страны.

При этом в рамках нового пакета санкций Европейский союз запрещает торговлю золотом, в том числе ювелирными украшениями, а также расширит список контролируемых товаров, которые могут обеспечить военное и техническое развитие России.