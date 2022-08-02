Не пустять в країну. Росія ввела санкції проти британських журналістів і політиків

Росія ввела санкції проти 39 громадян Великобританії. Тепер британські політики і журналісти не зможуть відвідувати РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Список очолює колишній прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон. Також обмеження введені відносно лідера Лейбористської партії Кіра Стрармера, члена Палати Лордів Джорджа Робертсона, глави Британо-Української Торгової палати Бейта Томса, а також 12 журналістів газет Times, Guardian, Telegraph Sun, BBC і телеканалів ITV і Sky News.

До списку санкцій потрапили політики, бізнесмени і журналісти, які нібито сприяють "ворожому" курсу Лондона.

Нагадаємо, в липні Європейський союз зняв санкції проти Росії щодо групи товарів і послуг для авіаційної галузі.

У той же час стало відомо, що Російська Федерація протягом найближчих 20 років не отримуватиме нових літаків Boeing.

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