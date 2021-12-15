"Пусть не будет сомнений": в ЕС заявили о твердом ответе на любую агрессию РФ против Украины

ЕС твердо ответит на любую агрессию России против Украины. Брюссель озабочен наращиванием российских войск на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после саммита "Восточного партнерства".

"Мы все разделяли нашу озабоченность о наращивании военной мощи в России вдоль восточной границы Украины. Пусть не будет сомнений: ЕС твердо ответит на любую агрессию против Украины", - заявила он.

В ЕС заверили Украину в поддержке и приверженности ее суверенитету и территориальной целостности.

Отметим, Россия угрожает НАТО военным ответом, если не примут ее предложения по гарантиям безопасности. В РФ не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО.

Ситуация возле украинской границы остается напряженной. По данным Министерства обороны Украины, Россия до сих пор не отвела свои войска.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что некоторые европейские лидеры обещают введение мощных санкций против России после вторжения в Украину. Однако, по его словам, избежать вооруженного конфликта можно, если ограничения будут приняты заранее.