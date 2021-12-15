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Санкции против России нужны до вторжения в Украину, а не после, - Зеленский

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Брюссель, Среда 15 декабря 2021 22:12
Санкции против России нужны до вторжения в Украину, а не после, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России нужно вводить до вторжения на украинскую территорию. Глава государства подчеркнул, что в таком случае вооруженного конфликта может и не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского по итогам переговоров в Брюсселе.

Зеленский напомнил, что некоторые европейские лидеры обещают введение мощных санкций против России после вторжения в Украину. Однако, по его словам, избежать вооруженного конфликта можно, если ограничения будут приняты заранее.

"Нашу страну интересуют санкции до возможной эскалации. И тогда ее может и не будет", - уточнил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что введенные заранее санкции могут предупредить опасные шаги со стороны России и остановить военный конфликт, который происходит на Донбассе уже почти восемь лет.

Напомним, ситуация возле украинской границы остается напряженной. По данным Министерства обороны Украины, Россия до сих пор не отвела свои войска.

Отметим, на фоне напряженности на украинской границе европейские политики грозят России "мощными" санкциями. Так, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила, что ЕС готов принять "беспрецедентные меры" против Москвы в случае продолжения агрессии в отношении Украины.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Санкции
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