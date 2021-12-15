ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Пусть не будет сомнений": в ЕС заявили о твердом ответе на любую агрессию РФ против Украины

Новина українською →
Брюссель, Среда 15 декабря 2021 23:08
"Пусть не будет сомнений": в ЕС заявили о твердом ответе на любую агрессию РФ против Украины Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

ЕС твердо ответит на любую агрессию России против Украины. Брюссель озабочен наращиванием российских войск на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен после саммита "Восточного партнерства".

В ЕС заверили Украину в поддержке и приверженности ее суверенитету и территориальной целостности.

"Мы все разделяли нашу озабоченность о наращивании военной мощи в России вдоль восточной границы Украины. Пусть не будет сомнений: ЕС твердо ответит на любую агрессию против Украины", - заявила он.

Отметим, Россия угрожает НАТО военным ответом, если не примут ее предложения по гарантиям безопасности. В РФ не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО.

Ситуация возле украинской границы остается напряженной. По данным Министерства обороны Украины, Россия до сих пор не отвела свои войска.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что некоторые европейские лидеры обещают введение мощных санкций против России после вторжения в Украину. Однако, по его словам, избежать вооруженного конфликта можно, если ограничения будут приняты заранее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Войска РФ
NEWS
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
DAILY
Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине