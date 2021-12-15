ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Нехай не буде сумнівів": в ЄС заявили про тверду відповідь на будь-яку агресію РФ проти України

Новость на русском →
Брюссель, Середа 15 грудня 2021 23:08
"Нехай не буде сумнівів": в ЄС заявили про тверду відповідь на будь-яку агресію РФ проти України Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

ЄС твердо відповість на будь-яку агресію Росії проти України. Брюссель стурбований нарощуванням російських військ на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента Європейської комісії Урсулы фон дер Ляйєн після саміту "Східного партнерства".

В ЄС запевнили Україну в підтримці і прихильності її суверенітету і територіальної цілісності.

"Ми всі поділяли нашу заклопотаність про нарощування військової потужності в Росії вздовж східного кордону України. Нехай не буде сумнівів: ЄС твердо відповість на будь-яку агресію проти України", - заявила він.

Відзначимо, Росія погрожує НАТО військовою відповіддю, якщо не приймуть її пропозиції щодо гарантій безпеки. У РФ не хочуть, щоб Україна стала членом НАТО.

Ситуація біля українського кордону залишається напруженою. За даними Міністерства оборони України, Росія досі не відвела свої війська.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що деякі європейські лідери обіцяють введення потужних санкцій проти Росії після вторгнення в Україну. Однак, за його словами, уникнути збройного конфлікту можна, якщо обмеження будуть прийняті заздалегідь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війська РФ
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні