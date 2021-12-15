"Нехай не буде сумнівів": в ЄС заявили про тверду відповідь на будь-яку агресію РФ проти України

ЄС твердо відповість на будь-яку агресію Росії проти України. Брюссель стурбований нарощуванням російських військ на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву президента Європейської комісії Урсулы фон дер Ляйєн після саміту "Східного партнерства".

"Ми всі поділяли нашу заклопотаність про нарощування військової потужності в Росії вздовж східного кордону України. Нехай не буде сумнівів: ЄС твердо відповість на будь-яку агресію проти України", - заявила він.

В ЄС запевнили Україну в підтримці і прихильності її суверенітету і територіальної цілісності.

Відзначимо, Росія погрожує НАТО військовою відповіддю, якщо не приймуть її пропозиції щодо гарантій безпеки. У РФ не хочуть, щоб Україна стала членом НАТО.

Ситуація біля українського кордону залишається напруженою. За даними Міністерства оборони України, Росія досі не відвела свої війська.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що деякі європейські лідери обіцяють введення потужних санкцій проти Росії після вторгнення в Україну. Однак, за його словами, уникнути збройного конфлікту можна, якщо обмеження будуть прийняті заздалегідь.