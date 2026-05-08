Пускові Patriot та NASAMS напівпорожні через дефіцит ракет - Ігнат

"На голодному пайку"

За словами Ігната, проблеми з постачанням призвели до того, що Україна опинилася "на голодному пайку" щодо ракет. Представники Повітряних сил працюють на Рамштайні та в інших переговорних групах, де доводиться просити буквально по кілька одиниць боєприпасів до кожної системи.

"Пускові установки, які перебувають у складі певних підрозділів і батарей, напівпорожні - це ще м'яко кажучи", - наголосив полковник.

Чому запаси виснажені

Головна причина - 15 великих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури протягом зимового періоду. Витрати боєкомплекту виявилися надзвичайно великими. Ситуацію погіршує зростання глобального попиту на системи ППО через конфлікт на Близькому Сході - конкуренція за боєприпаси зросла.

Як виходять із ситуації

Командування змушене розосереджувати наявні сили та ракети між регіонами, щоб забезпечити хоча б мінімальний рівень захисту по всій країні. Ігнат наголосив, що українські військові мають унікальний досвід застосування сучасних систем ППО, дронів-перехоплювачів та винищувачів F-16 в умовах повномасштабної війни.