Пусковые Patriot и NASAMS полупустые из-за дефицита ракет - Игнат

02:31 08.05.2026 Пт
2 мин
"Полупустые - это еще мягко говоря", - полковник Игнат о состоянии украинского ПВО
aimg Екатерина Коваль
Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)

Украина столкнулась с острым дефицитом ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. Пусковые установки в подразделениях полупустые, а представители Воздушных сил вынуждены выпрашивать по 5-10 ракет на международных переговорах. Об этом заявил полковник Юрий Игнат.

"На голодном пайке"

По словам Игната, проблемы с поставками привели к тому, что Украина оказалась "на голодном пайке" по ракетам. Представители Воздушных сил работают на Рамштайн и в других переговорных группах, где приходится просить буквально по несколько единиц боеприпасов к каждой системе.

"Пусковые установки, которые находятся в составе определенных подразделений и батарей, полупустые - это еще мягко говоря", - подчеркнул полковник.

Почему запасы истощены

Главная причина - 15 крупных массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в течение зимнего периода. Расходы боекомплекта оказались чрезвычайно большими. Ситуацию усугубляет рост глобального спроса на системы ПВО из-за конфликта на Ближнем Востоке - конкуренция за боеприпасы возросла.

Как выходят из ситуации

Командование вынуждено рассредоточивать имеющиеся силы и ракеты между регионами, чтобы обеспечить хотя бы минимальный уровень защиты по всей стране. Игнат отметил, что украинские военные имеют уникальный опыт применения современных систем ПВО, дронов-перехватчиков и истребителей F-16 в условиях полномасштабной войны.

6 мая российские войска нанесли удар дронами по центру Сум, попав в здание детского сада. Погибли две женщины, есть раненые. В тот же день под обстрелы попали Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог и Сумская область.

Президент Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая, подчеркнув, что официальных предложений от России о перемирии не поступало.

В ночь на 7 мая оккупанты атаковали Украину 102 ударными беспилотниками различных типов с семи направлений. ПВО сбила 92 дрона. Зафиксировано попадание и падение обломков в нескольких регионах.

В частности, на Полтавщине в результате комбинированной атаки (дроны и ракеты) погибли четыре человека (двое спасателей и двое работников предприятия), 37 человек ранены (среди них 23 сотрудника ГСЧС). Часть абонентов осталась без газа, повреждены железнодорожная инфраструктура и промышленный объект.

