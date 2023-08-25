В Україні вшосте оголосили масштабну повітряну тривогу: повідомляють про зліт МіГ-31К
В Україні вшосте за день оголосили масштабну повітряну тривогу, яка поширилася на всі регіони країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що причиною повітряної тривоги є зліт винищувача МіГ-31К і ракетна загроза, пов'язана з цим.
До закінчення повітряної тривоги всіх просять перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".
Де оголошено тривогу
Станом на 23:40 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:
Варто зазначити, що раніше повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Там попереджають про загрозу атаки безпілотників на кшталт "Шахед".
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