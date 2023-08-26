Сили ППО збили два "Шахеди" у Харківській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначають військові, окупанти випустили ударні Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Всього було зафіксовані пуски двох дронів.

Сили протиповітряної оборони збили обидва "Шахеда" у межах Харківської області.

Повітряна тривога 25 серпня

Нагадаємо, вчора ввечері в Україні шість разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про зльоти російських винищувачів МіГ-31К. Цей літак є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал", яку складно збити силам ППО.

На щастя, повідомлень про обстріли не надходило.

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