Пуск "Кинджалів": по Україні терміново оголошено повітряну тривогу через МіГ-31К

Фото: тривога (РБК-Україна Червінська Юлія)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 7 грудня по Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Українців просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram.

Повітряні сили ЗСУ о 01:22 оголосили масштабну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

А о 01:25 було повідомлено про пуски ракет. Пізніше Повітряні сили України написали про те, що ракета "Кинджал" летить у бік Кременчука, що в Полтавській області. О 01:28 було зафіксовано ще рух швидкісних цілей у бік Кременчука.

О 01:37 було зафіксовано третій пуск ракет "Кинджал" у напрямку Кременчука.

Доповнюється...

 

 

Нагадуємо, що вчора відбулася схожа атака на Україну. У ніч на 6 грудня по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через активність російської авіації. За даними Повітряних сил ЗСУ, о 01:22 сигнал тривоги пролунав після зльоту МіГ-31К, що призвело до введення червоного рівня по всій країні. Уже о 01:26 військові повідомили про пуски швидкісних цілей у напрямку Києва. Голова КМВА Тимур Ткаченко підтвердив роботу сил ППО в столиці та закликав жителів зберігати спокій і залишатися в укриттях. О 02:04 військові оголосили відбій загрози.

Зазначимо, що в ніч на 6 грудня Росія знову атакувала мирні українські міста, застосовуючи балістичні ракети, "Кинджали" і дрони "Шахед", зокрема удари припали на Дніпро і його область.

