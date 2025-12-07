Пуск "Кинджалів": по Україні терміново оголошено повітряну тривогу через МіГ-31К

У ніч на 7 грудня по Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Українців просять залишатися в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram.
Повітряні сили ЗСУ о 01:22 оголосили масштабну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".
А о 01:25 було повідомлено про пуски ракет. Пізніше Повітряні сили України написали про те, що ракета "Кинджал" летить у бік Кременчука, що в Полтавській області. О 01:28 було зафіксовано ще рух швидкісних цілей у бік Кременчука.
О 01:37 було зафіксовано третій пуск ракет "Кинджал" у напрямку Кременчука.
Доповнюється...
Нагадуємо, що вчора відбулася схожа атака на Україну. У ніч на 6 грудня по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через активність російської авіації. За даними Повітряних сил ЗСУ, о 01:22 сигнал тривоги пролунав після зльоту МіГ-31К, що призвело до введення червоного рівня по всій країні. Уже о 01:26 військові повідомили про пуски швидкісних цілей у напрямку Києва. Голова КМВА Тимур Ткаченко підтвердив роботу сил ППО в столиці та закликав жителів зберігати спокій і залишатися в укриттях. О 02:04 військові оголосили відбій загрози.
Зазначимо, що в ніч на 6 грудня Росія знову атакувала мирні українські міста, застосовуючи балістичні ракети, "Кинджали" і дрони "Шахед", зокрема удари припали на Дніпро і його область.