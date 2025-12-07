Пуск "Кинжалов": по Украине срочно объявлена воздушаная тревога из-за МиГ-31К

В ночь на 7 декабря по Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Украинцев просят оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил Украины в сети Telegram.
Воздушные силы ВСУ в 01:22 объявили масштабную тревогу из-за взлета истребителей МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал".
А в 01:25 было сообщено о пусках ракет. Позже Воздушные силы Украины написали о том, что ракета "Кинжал" летит в сторону Кременчуга, что в Полтавской области. В 01:28 было зафиксировано еще движение скоростных целей в сторону Кременчуга.
В 01:37 был зафиксирован третий пуск ракет "Кинжал" в направлении Кременчуга.
Мониторинговые каналы сообщают, что на Кременчуг также летит много БПЛА.
Воздушные силы ВСУ в 02:06 дали отбой тревоги по МиГ-31К.
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47м2 "Кинжал" остается одним из самых опасных видов вооружения, способных поражать цели на значительных дистанциях с невероятной скоростью.
Х-47м2 "Кинжал" — современная российская ракета с ядерным или обычным боезарядом, принятая на вооружение в 2018 году.
Гиперзвуковое оружие отличается тем, что боевая часть движется в атмосфере с невероятной скоростью — от 5 000 до 25 000 километров в час.
Максимальная скорость "Кинжала" достигает 10 Махов, или примерно 12 000 километров в час.
По размерам и внешнему виду ракета похожа на баллистические комплексы ОТРК "Искандер", но главное отличие в способе запуска: Х-47м2 запускается с самолёта, что значительно расширяет тактические возможности применения.
Основным носителем "Кинжала" является истребитель-перехватчик МиГ-31К, который может нести одну ракету и поражать цели на дистанции до 2 000 километров.
Также стратегические бомбардировщики Ту-22М3 способны нести четыре ракеты, обеспечивая поражение объектов на расстоянии до 3 000 километров.
Высокая скорость и маневренность делают "Кинжалы" крайне трудными для перехвата системами ПВО.
Напоминаем, что вчера состоялась похожая атака на Украину. В ночь на 6 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за активности российской авиации. По данным Воздушных сил ВСУ, в 01:22 сигнал тревоги прозвучал после взлета МиГ-31К, что привело к введению красного уровня по всей стране. Уже в 01:26 военные сообщили о пусках скоростных целей в направлении Киева. Глава КГВА Тимур Ткаченко подтвердил работу сил ПВО в столице и призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. В 02:04 военные объявили отбой угрозы.
Отметим, что в ночь на 6 декабря Россия снова атаковала мирные украинские города, применяя баллистические ракеты, "Кинжалы" и дроны "Шахед", в том числе удары пришлись на Днепр и его область.