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Пуск атомного блоку відчула вся Україна. Галущенко анонсував покращення ситуації зі світлом

Україна, Середа 24 липня 2024 22:56
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Пуск атомного блоку відчула вся Україна. Галущенко анонсував покращення ситуації зі світлом Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вся Україна змогла відчути запуск ще одного атомного блока у середу, 24 липня. Завтра ситуація зі світлом буде ще кращою.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми-Україна".

"Я вже казав, що найближчим часом всі відчують зміну ситуації. Якраз ця подія - пуск минулого тижня одного атомного блока, і цього тижня - другого. При цьому, що на минулому тижні, що зараз суттєво скорочена ремонтна кампанія", - сказав Галущенко.

Він наголосив, що те, що роблять сьогодні енергетики - героїчна операція.

"Сьогодні пуск блока відчула вся Україна, а завтра ситуація буде ще кращою", - зазначив міністр.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, у середу, 24 липня, на одній з атомних електростанцій вивели з ремонту один з енергоблоків. У зв'язку з цим сьогодні у деяких регіонах України обмеження електроенергії не застосовувалися до 18:00.

Як кажуть енергетики, це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить існуючий дефіцит електроенергії.

До того ж днями прем'єр України Денис Шмигаль повідомляв, що після 20-х чисел липня обмежувати електропостачання в рамках графіків будуть менше.

Як розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, відключення світла в Україні будуть значно меншими в серпні, вересні та жовтні. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.

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Міненерго Герман Галущенко Електроенергія Відключеня світла
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