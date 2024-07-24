Пуск атомного блоку відчула вся Україна. Галущенко анонсував покращення ситуації зі світлом

Вся Україна змогла відчути запуск ще одного атомного блока у середу, 24 липня. Завтра ситуація зі світлом буде ще кращою.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми-Україна".