Пуск атомного блока ощутила вся Украина. Галущенко анонсировал улучшение ситуации со светом

Вся Украина смогла ощутить запуск еще одного атомного блока в среду, 24 июля. Завтра ситуация со светом будет еще лучше.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы-Украина" .

"Я уже говорил, что в ближайшее время все ощутят изменение ситуации. Как раз это событие - пуск на прошлой неделе одного атомного блока, и на этой неделе - второй. При этом, что на прошлой неделе, что сейчас существенно сокращена ремонтная кампания", - сказал Галущенко.

Он подчеркнул, что то, что делают сегодня энергетики - героическая операция.

"Сегодня пуск блока ощутила вся Украина, а завтра ситуация будет еще лучше", - отметил министр.