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Пуск атомного блока ощутила вся Украина. Галущенко анонсировал улучшение ситуации со светом

Украина, Среда 24 июля 2024 22:56
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Пуск атомного блока ощутила вся Украина. Галущенко анонсировал улучшение ситуации со светом Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вся Украина смогла ощутить запуск еще одного атомного блока в среду, 24 июля. Завтра ситуация со светом будет еще лучше.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы-Украина".

"Я уже говорил, что в ближайшее время все ощутят изменение ситуации. Как раз это событие - пуск на прошлой неделе одного атомного блока, и на этой неделе - второй. При этом, что на прошлой неделе, что сейчас существенно сокращена ремонтная кампания", - сказал Галущенко.

Он подчеркнул, что то, что делают сегодня энергетики - героическая операция.

"Сегодня пуск блока ощутила вся Украина, а завтра ситуация будет еще лучше", - отметил министр.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, в среду, 24 июля, на одной из атомных электростанций был выведен из ремонта один из энергоблоков. В связи с этим сегодня в некоторых регионах Украины ограничения электроэнергии не применялись до 18:00.

Как говорят энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит дефицит электроэнергии.

К тому же, на днях премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.

Как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицит может не быть вообще.

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Минэнерго Герман Галущенко Электроэнергия Отключения света
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