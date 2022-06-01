Пушилин получил ранение в Лимане, - Геращенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра МВД Антона Геращенко.

"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", - написал он в Telegram .

Позже советник министра МВД Виктор Андрусив также подтвердил ранение главаря боевиков Дениса Пушилина.

По данным Геращенко, в Лиман Пушилин ехал для представления гауляйтера недавно оккупированного Лимана.

"В г. Лиман (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин", - написал он.

Как сообщалось, 30 мая, стало известно, что украинские войска потеряли контроль над городом Лиман в Донецкой области. Бои продолжаются в его окрестностях.

В этот же день Генеральный штаб ВСУ сообщил, что противник готовит дальнейшее наступление на Лиманском направлении.

Напомним, российские войска заняли Лиман еще под конец прошлой недели, но в Министерстве обороны говорили, что делать окончательные выводы рано, поскольку продолжались ожесточенные бои.

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