RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пушилін отримав поранення в Лимані, - Геращенко

Фото: Денис Пушилін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Ватажок бойовиків Денис Пушилін поранений у Лимані Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра МВС Антона Геращенка.

"У м. Лиман (Донецька область) в ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін", - написав він.

За даними Геращенка, до Лимана Пушиліна їхав для представлення гауляйтера нещодавно окупованого Лимана.

Як повідомлялося, 30 травня стало відомо, що українські війська втратили контроль над містом Лиман у Донецькій області. Бої продовжуються на його околицях.

Цього ж дня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що противник готує подальший наступ на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, російські війська зайняли Лиман ще під кінець минулого тижня, але в Міністерстві оборони говорили, що робити остаточні висновки рано, оскільки тривали запеклі бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пушилин