Пушилін отримав поранення в Лимані, - Геращенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра МВС Антона Геращенка.

За даними Геращенка, до Лимана Пушиліна їхав для представлення гауляйтера нещодавно окупованого Лимана.

"У м. Лиман (Донецька область) в ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін", - написав він.

Як повідомлялося, 30 травня стало відомо, що українські війська втратили контроль над містом Лиман у Донецькій області. Бої продовжуються на його околицях.

Цього ж дня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що противник готує подальший наступ на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, російські війська зайняли Лиман ще під кінець минулого тижня, але в Міністерстві оборони говорили, що робити остаточні висновки рано, оскільки тривали запеклі бої.

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