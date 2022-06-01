Пушилін отримав поранення в Лимані, - Геращенко

Ватажок бойовиків Денис Пушилін поранений у Лимані Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра МВС Антона Геращенка.
"У м. Лиман (Донецька область) в ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін", - написав він.
За даними Геращенка, до Лимана Пушиліна їхав для представлення гауляйтера нещодавно окупованого Лимана.
Як повідомлялося, 30 травня стало відомо, що українські війська втратили контроль над містом Лиман у Донецькій області. Бої продовжуються на його околицях.
Цього ж дня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що противник готує подальший наступ на Лиманському напрямку.
Нагадаємо, російські війська зайняли Лиман ще під кінець минулого тижня, але в Міністерстві оборони говорили, що робити остаточні висновки рано, оскільки тривали запеклі бої.
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