Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 32 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ на линии соприкосновения открылись согласно графику и работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 9 января 2019 года, пересекли 32,1 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Как отмечается, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по зимним графиком работы и работают в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается тенденция к увеличению пассажиро-транспортного потока. Так всего через КПВВ проследовало 32,1 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7580 человек и 825 транспортных средств;

"Марьинка" - 7015 человек и 1170 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6815 человек и 1215 транспортных средств;

"Гнутово" - 2645 человек и 510 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8075 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/50; "Марьинка" - 50/60; "Новотроицкое" - 50/30; "Гнутово" - 20/20.

Напомним, в связи с осложнением погодных условий и выпадением большого количества снега, представители регионального офиса СММ ОБСЕ обратились к украинской стороне СЦКК с запросом о предоставлении дополнительных гарантий безопасности для обеспечения работы снегоуборочной техники по расчистке участков в районах КПВВ на Донбассе с украинской стороны.

Отметим, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение прошлых суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня.