В районі КПВВ на Донбасі сьогодні пройдуть снігоприбиральні роботи

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Снігоприбиральні роботи зумовлені ускладненням погодних умов

У зв'язку з ускладненням погодних умов та випаданням великої кількості снігу, представники регіонального офісу СММ ОБСЄ звернулися до української сторони СЦКК з запитом про надання додаткових гарантій безпеки для забезпечення роботи снігоприбиральної техніки по розчищенню ділянок в районах КПВВ на Донбасі з української сторони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, необхідні гарантії безпеки з боку Об'єднаних сил забезпечені своєчасно і у повному обсязі.

"Проведення снігоприбирання відповідних цивільних служб з української сторони заплановані на 10.00 10 січня", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК заявляє, що очищення доріг від снігових заторів сприятиме безпечному і безперешкодному пересуванню патрулів СММ через лінію зіткнення в рамках діючого Мандата.

"Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування РФ не нехтувати нормами міжнародного гуманітарного права, дотриматися взятих зобов'язань і не вдаватися до провокативних дій під час проведення снігоприбиральних заходів в районах КПВВ", - додали у прес-службі відомства.

Нагадаємо, на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

За даними ОБСЄ, бойовики продовжують нарощувати важке озброєння, насамперед танки, гаубиці, протитанкові гармати і міномети на Луганському напрямку.