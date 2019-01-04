Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 35 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 3 января 2019 года, пересекли 35,1 тыс. людей и 4,1 тыс. машин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, вчера через КПВВ "Майорское" проследовало 7575 человек и 880 транспортных средств; на КПВВ "Марьинка" было зафиксировано 7220 человек и 1170 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6710 человек и 1310 транспортных средств; "Гнутовое" – 2925 человек и 625 транспортных средств; "Станица Луганская" – 10545 человек.

Отмечается, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения сегодня утром открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств "Майорское" – 35/35; "Марьинка" – 50/50; "Новотроицкое" – 30/40; "Гнутовое" – 30/40.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе 2 января 2019 года пересекли 19,5 тыс. лиц и 2,6 тыс. машин.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 3 января, один украинский военный получил ранения. В целом в течение суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Случаев применения запрещенного минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.