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На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Общество    04.01.2019 - 07:16
На Донбассе ранен украинский военный
Иллюстративное фото (МОУ)

Боевики трижды за сутки нарушили режим тишины

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 3 января, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В целом в течение суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Случаев применения запрещенного минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.

"Опорные пункты наших войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении", - добавили в пресс-центре.

Отметили также, что в ответ на провокации противника военные применяли дежурные огневые средства. Разведка сообщила, что в результате двое боевиков получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", - отметили в ООС.

На Донбассе ранен украинский военный

Напомним, боевики в течение дня, 3 января, один раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.

 

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены Боевики применили запрещенное вооружение против украинских военных на Донбассе
Темы: Новости ООС
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