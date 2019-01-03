Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 20 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 2 января 2019 года, пересекли 19,5 тыс. человек и 2,6 тыс. машин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, вчера через КПВВ "Майорское" проследовали 4 255 человек и 605 машин, в "Марьинке" было зафиксировано 4 425 человек и 855 автомобилей, в "Новотроицком" - 4 050 человек и 860 транспортных средств, через "Гнутово" проследовали 1 210 человек и 315 машин, а через "Станицу Луганскую" - 5 605 человек.

Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. Так, сегодня утром, 3 января, на въезд и выезд в КПВВ "Майорское" находилось 20/30 машин; в "Марьинке" - 0/30; в "Новотроицком" - 45/30; в "Гнутово" - 15/15.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 2 января 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.