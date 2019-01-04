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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 35 тис. осіб

Новини » Суспільство    04.01.2019 - 09:19
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 35 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Усі КПВВ на лінії розмежування працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 3 січня 2019 року, перетнули 35,1 тис. людей та 4,1 тис. машин.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників вчора через КПВВ "Майорське" прослідувало 7575 осіб та 880 транспортних засобів; у КПВВ "Мар’їнка" було зафіксовано 7220 осіб та 1170 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 6710 осіб та 1310 транспортних засобів; "Гнутове" – 2925 осіб та 625 транспортних засобів; "Станиця Луганська" – 10545 осіб.

Зазначається, що усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення сьогодні зранку відкрились за зимовим графіком роботи та працюють у штатному режимі.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилась така кількість  транспортних засобів "Майорське" – 35/35; "Мар’їнка" – 50/50; "Новотроїцьке" – 30/40; "Гнутове" – 30/40.

Нагадаємо,  контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 2 січня 2019 року перетнули 19,5 тис. осіб та 2,6 тис. машин. 

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