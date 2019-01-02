Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 5 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Вчера КПВВ на Донбассе пересекли 1,2 тыс. машин

Пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 1 января 2019 года, пересекли почти 5 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, вчера через КПВВ прошли 4,9 тыс. человек и проследовали 1,2 тыс. машин. Так, через "Майорское" прошли 1 110 человек и 295 транспортных средств; через "Марьинку" - 1 480 человек и 500 машин; через "Новотроицкое" - 1 135 человек и 320 авто; через "Гнутово" - 245 человек и 85 транспортных средств; через "Станицу Луганскую" прошли 915 человек.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на утро 2 января в пунктах пропуска на Донбассе на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/10; "Марьинка" - 5/15; "Новотроицкое" - 5/5; "Гнутово" - 0/0.

Напомним, что 31 декабря 2018 через пункты пропуска на Донбассе прошли минимум 7,3 тыс. человек и проследовали 2,3 тыс. транспортных средств.

Добавим, что в период новогодних и рождественских праздников отряды Государственной пограничной службы Украины усилили меры охраны государственной границы.