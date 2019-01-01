Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 7 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Вчера КПВВ на Донбассе пересекли 2,3 тыс. машин

Пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 31 декабря 2018 года, пересекли свыше 7 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, вчера через КПВВ прошли 7,3 тыс. человек и проследовали 2,3 тыс. машин. Так, через "Майорское" прошли 1 570 человек и 320 транспортных средств; через "Марьинку" - 1 730 человек и 419 машин; через "Новотроицкое" - 1 517 человек и 356 авто; через "Гнутово" - 600 человек и 170 транспортных средств; через "Станицу Луганскую" прошли 1 929 человек.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на утро 1 января в пунктах пропуска на Донбассе на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/0; "Марьинка" - 15/5; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" - 0/0.

Напомним, 30 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что на КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, который ждал перехода с неподконтрольной Украине территории.

Добавим, что в течение 30 декабря 2018, через пункты пропуска на Донбассе прошли 21,8 тыс.человек и проследовали 3,4 тыс. машин.