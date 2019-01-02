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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 5 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 08:55
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 5 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Вчора КПВВ на Донбасі перетнули 1,2 тис. машин

Пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 1 січня 2019 року, перетнули майже 5 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, вчора через КПВВ пройшли 4,9 тис. осіб та прослідували 1,2 тис. машин. Так, через "Майорське" пройшли 1 110 осіб та 295 транспортних засобів; через "Мар’їнку" - 1 480 осіб та 500 машин; через "Новотроїцьке" - 1 135 осіб та 320 авто; через "Гнутове" - 245 осіб та 85 транспортних засобів; через "Станицю Луганську" пройшли 915 осіб.

Крім того, зазначається, що станом на ранок 2 січня у пунктах пропуску на Донбасі на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/10; "Мар’їнка" - 5/15; "Новотроїцьке" - 5/5; "Гнутове" - 0/0.

Нагадаємо, що 31 грудня 2018 через пункти пропуску на Донбасі пройшли щонайменше 7,3 тис. осіб та прослідували 2,3 тис. транспортних засобів.

Додамо, що у період новорічних та різдвяних свят загони Державної прикордонної служби України посилили заходи з охорони державного кордону.

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