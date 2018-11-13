Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 33 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Вчера через КПВВ на Донбассе проследовали 4,4 тыс. автомобилей

Контрольные пункты в'езду-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 12 ноября 2018 года, пересекли 33,7 тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику осеннего периода и работают в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 33,7 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7415 человек и 990 транспортных средств;

"Марьинка" - 7660 лиц и 1485 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6515 человек и 1270 транспортных средств;

"Гнутово" - 2860 человек и 665 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9215 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 25/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 35/40; "Гнутово" - 20/15.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 12 ноября российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военный получил легкое ранение.

Добавим, Евросоюз глубоко обеспокоен по поводу российского военного оборудования и личного состава в неподконтрольных Украине районах Донбасса и призывает РФ прекратить подпитывать конфликт, поддерживая боевиков.