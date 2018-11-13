На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

За даними розвідки, 12 листопада одного бойовика вбито, двох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 12 листопада російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, один військовий отримав легке поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів, двічі бойовики застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Ворог обстрілював позиції ОС у районах населених пунктів Золоте, Троїцьке, Верхньоторецьке, Красногорівка, Степне, Березове та Водяне.

"Вогневі нальоти із застосуванням мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили по опорних пунктах наших військ поблизу Троїцького та хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку", - йдеться в повідомленні.

З початку доби, 13 листопада, ворог вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, протягом 12 листопада одного бойовика вбито, ще двох поранено.

Нагадаємо, Євросоюз глибоко занепокоєний з приводу російського військового обладнання та особового складу в непідконтрольних Україні районах Донбасу та закликає РФ припинити підживлювати конфлікт, підтримуючи бойовиків