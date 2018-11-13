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Євросоюз вимагає від РФ припинити підживлювати конфлікт на Донбасі

Новини » Політика    13.11.2018 - 06:53
Євросоюз вимагає від РФ припинити підживлювати конфлікт на Донбасі
Фото: Євросоюз (twitter.com/EU_Commission)

У ЄС нагадали, що тривалість санкцій проти Росії пов’язана з виконанням нею Мінських домовленостей.

Євросоюз глибоко занепокоєний з приводу російського військового обладнання та особового складу в непідконтрольних Україні районах Донбасу та закликає РФ припинити підживлювати конфлікт, підтримуючи бойовиків. Про це йдеться у заяві делегації ЄС під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити підживлення конфлікту шляхом надання фінансової та військової допомоги збройним формуванням, і ми глибоко занепокоєні інформацією про присутність російського військового обладнання та особового складу у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування", - йдеться у заяві.

У ЄС нагадують, що тривалість санкцій проти Росії пов’язана з виконанням нею Мінських домовленостей.

Крім того, делегація ЄС під час спеціального засідання, присвяченому незаконним "виборам" на окупованій частині Донбасу 11 листопада, наголосила, що Євросоюз рішуче засуджує їх.

"Так звані "вибори" є ще одним кричущим порушенням міжнародного права та українського законодавства, Мінських угод, і ми вважаємо їх такими, що не мають жодної юридичної сили", - сказано у заяві.

У Євросоюзі підкреслили, що Мінські домовленості передбачають проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей в рамках українського законодавства після встановлення належних безпекових умов та відповідно до стандартів ОБСЄ.

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