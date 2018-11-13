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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 33 тис. осіб

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 08:40
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 33 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Вчора через КПВВ на Донбасі пройшли 4,4 тис. автомобілей

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 12 листопада 2018 року, перетнули 33,7 тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державної прикордонної служби України.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились за графіком осіннього періоду та працюють у штатному режимі.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 33,7 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7415 осіб та 990 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 7660 осіб та 1485 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6515 осіб та 1270 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2860 осіб та 665 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9215 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 25/40; "Мар’їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 35/40; "Гнутове" - 20/15.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 12 листопада російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, один військовий отримав легке поранення.

Додамо, Євросоюз глибоко занепокоєний з приводу російського військового обладнання та особового складу в непідконтрольних Україні районах Донбасу та закликає РФ припинити підживлювати конфлікт, підтримуючи бойовиків.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового
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